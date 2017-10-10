Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılıyor

10 Ekim 2017

Gülay Soydan PEHLEVAN



Bursa-Sektörün en büyük buluşmalarından olan Burtarım 2017 ve Bursa 10. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 75 bin metrekare alanda, 420 firma ve firma temsilciliğinin, bin 216 markanın katılımıyla Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde yarın kapılarını açıyor.



Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 11-15 Ekim tarihlerinde yapılacak fuarın tanıtım toplantısında, "Geçen yıl 48 ülkeden gelen 305 bin 726 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak, traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına büyük katkı sağlayan fuarlar, bu yıl da 300 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Fuarımıza 50 ülkeden katılım sağlanırken, ziyaretçiler arasında yabancı işadamlarının sayısı geçen yıla göre yüzde 50 artışla bine yükseldi. Rekor bir büyümeyle yabancı misafir gelmesi ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde çok anlamlıdır" dedi. Traktörden fidana, süt sağım sistemlerinden sulama sistemlerine kadar geniş ürün grubunu barındıran fuarların modern tarımın tüm süreçlerini gözler önüne serdiğini bildiren Ersözlü, "Ürün çeşitliliğini ve verimliliği artıran teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri topluca sunacak olan fuarlar süresince katılımcı firmalar ürün lansmanlarını, sektördeki yenilikleri ilk defa fuar alanımızda tanıtacaktır" şeklinde konuştu.

"Tarım ve gıda stratejik konular haline geldi"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, KOSGEB ve BTSO desteğiyle 12 Ekim’de yurtdışından gelen iş adamları ile katılımcı firmalar arasında ikili iş görüşmeleri düzenleneceğini söyledi. Tarım ve gıdanın günümüzün en stratejik konusu haline geldiğine dikkat çeken Onur, "Ülkeler arasında sorunlar yaşandığı zaman gıda ambargoları uygulanmaya başlandı. Türkiye, tarımı kendisine yeten bir ülke olmasına rağmen büyümemizi sürdürmeliyiz" dedi.



Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yaslıoğlu da, fuarlar ile eş zamanlı olarak bu yıl dördüncü kez "Gıda Güvenliği ve Tam Bağımsızlık İçin Tarım" temalı Bursa Tarım Paneli yapılacağına değindi.