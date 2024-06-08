Çeribaşı kirazının hasat sezonu şenliklerle açıldı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen ve Avrupa'ya da ihraç edilen Çeribaşı kirazının hasat sezonu düzenlenen şenlikle açıldı. Köy meydanında gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisinin ardından vatandaşlara kiraz ikram edildi ve bölgede en iyi kirazı üreten 3 kişiye belgeleri verildi.

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçede yetişen kirazın lezzetiyle ön plana çıktığını söyledi. Köy muhtarı Tezcan Meriç de rekoltenin bu yıl düşük olduğunu dile getirdi. Geçen yıl 400 ton olan hasadın bu yıl 50 ton civarına düştüğünü anlatan Meriç, bu sene dış pazar yerine iç pazarda yer alacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Tutal, Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Simge Ünlüsoy ve yetkililer, kiraz bahçesinde üreticilerden bilgi aldı.