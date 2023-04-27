Çiftçilerin tarımsal su kullanımına yüzde 50 destek

Buna göre, sulama birlikleri tarafından kendi usul ve esaslarına göre belirlenen su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'si öncelikle su kullanıcısı üretici tarafından ilgili sulama birliğine ödenecek. Su kullanım hizmet bedelinin geriye kalan yüzde 50'si ise Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili bütçesinden üreticiler adına sulama birliklerine aktarılacak.

Sulama birlikleri tarafından oluşturulacak ödemeye esas icmaller Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne gönderilecek. İcmaller DSİ tarafından gerekli kontroller yapıldıktan ve onaylandıktan sonra ödenmek üzere Bakanlığa iletilecek. Ödemeler üreticiler adına ilgili sulama birliklerinin hesabına aktarılacak.

Fatura 2022'nin altına inecek

2023 üretim yılı sonunda sulama kooperatifleri tarafından su kullanım hizmet bedelini ödeyen üreticilere ait icmaller il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek. Müdürlükler tarafından gerekli kontroller yapılıp onaylanan icmaller, ödenmek üzere Bakanlığa gönderilecek. Bu destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması şartı aranacak.

Karar kapsamındaki destek uygulaması, 1 Ocak 2023 itibarıyla başlayacak ve 31 Aralık 2023'te sonra erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kararla ilgili, "Yapılacak yüzde 50 indirimle 2023'teki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir” dedi.