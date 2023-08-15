Çiftçiye 6,71 lira maliyeti olan mısırda fiyat 9,4 lira olmalı

Tarla kirası, tohum, akaryakıt, gübre, sulama, zirai mücadele, hasat ve nakliye, işçilik, yapılan masrafların normal faizi, genel idare giderleri ile birlikte dekarda 1.100 kilogramlık ortalama verimle 1 kilogram dane mısır maliyetinin 6,71 lira olduğunu hesapladıklarını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, çiftçinin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için yüzde 40 oranındaki kar payı ile mısırın bu yıl kilogram fiyatının 9,4 liranın altında olmaması gerektiğini söyledi.

Mısırın önemini anımsatan Korkut, “Dünya mısır üretimi 2021 yılında yaklaşık 1 milyar 110 milyon ton, Türkiye mısır üretimi 2022 yılında 8,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Üretimin yarısı Akdeniz’de

Korkut, Türkiye’de 8,5 milyon ton mısır üretildiğini, bu üretimin yaklaşık yarısının Akdeniz Bölgesinde yapıldığını bildirdi. Mısır bitkisinden iki şekilde fayda sağlandığına dikkat çeken Korkut, “Mısır ekmek yapımı ve çerezlik olarak kullanıldığı gibi yemeklik sıvı yağ, nişasta, glikoz ve yem sanayinde de değerlendirilir. Otsu gövdesi ise hayvan yemi olarak kullanılır” dedi.

Korkut konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mısır, sulama imkânlarının artışı, rakip ürünlere oranla yüksek kârlılığı, destekleme politikası ile yem talebindeki artış nedeniyle çiftçilerimiz tarafından tercih edilmekte. Artan talep ve artan girdi maliyetlerine karşı üretim devamlılığı açısından üreticimizi korumamız lazım. Her koşulda üretim yapmaya devam eden üreticimizin korunması için de mısır üreticiden en az 9,4 TL/ kg’a alınmalıdır.”