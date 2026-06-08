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Çiğ süt üretim maliyeti mayısta geriledi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği'nin (TÜSEDAD) hesaplamalarına göre sıcak çiğ süt üretim maliyeti mayısta litre başına 27,31 TL'ye düştü. Maliyetteki gerilemede kaba yem fiyatlarında yaşanan düşüş belirleyici oldu.

Cihan Oruçoğlu
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Çiğ süt üretim maliyeti mayısta geriledi

TÜSEDAD, 2026 yılı mayıs ayına ilişkin sıcak çiğ süt üretim maliyeti verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayında litre başına 28,35 TL olarak hesaplanan üretim maliyeti, mayısta yüzde 3,7 azalarak 27,31 TL seviyesine geriledi.

TÜSEDAD'dan yapılan açıklamada, maliyetin bir önceki aya göre litre başına 1,04 TL düşmesinin temel nedeninin yonca, kuru hasıl otu ve saman fiyatlarındaki gerileme olduğu belirtildi.

Açıklamada, kaba yem fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle toplam maliyet içerisinde yemin payının bir önceki aya göre yüzde 1,3 azaldığına dikkat çekilerek, diğer gider kalemlerinde önemli bir değişim yaşanmadığı ifade edildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ