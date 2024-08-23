Coğrafi işaret tescil belgeli ürünlere bir yenisi daha eklendi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yetiştirilen 'topan karakılçık buğdayı' Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Anadolu'nun ata buğdaylarından biri olan topan karakılçık çeşidi için coğrafi işaret çalışmasının olumlu sonuçlanmasından mutluluk duyduğunu açıkladı.
Başvurunun kabulünün ardından tescil belgesi alındığını aktaran İsmail Yetişkin, şunları kaydetti:
"Seferihisar'ı tarım, turizm ve gastronomi alanında marka haline getirmek için gayret ediyoruz. Daha önce de Seferihisar’ın mandalinası için coğrafi işaret almıştık. Buğdayın coğrafi işaret alması, yerel tarımsal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Coğrafi işaret sayesinde, Seferihisar'ın yerel ürünleri ulusal ve uluslararası alanda tanınacak ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak."