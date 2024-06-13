Çölyak hastaları için karabuğday ekiliyor

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, geliştirilen ve yeni tescili yapılan çeşitlerin tanıtımının yapılması, ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla projeler yürüttüklerini anlattı. Bu kapsamda bugüne kadar buğdaydan mısıra, soyadan arı otuna, pamuğa kadar birçok ürün için projeler yaptıklarını anlatan Kökçüoğlu, bu yıl da 'Karagün Dostu Karabuğday Yenilik ve Yayım Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Amaç: Gıdaya ucuz ulaşım fırsatı yaratmak

Karabuğdayın özellikle çölyak hastalarına ucuz ve güvenilir besin kaynağı olarak insan beslenmesinde öne çıktığını vurgulayan Kökçüoğlu, hayata geçirdikleri projeyle hastaların gıdaya daha ucuz ulaşmasını sağlamanın yanı sıra yöre çiftçilerine de alternatif ürün önerisi sunduklarını söyledi. Kökçüoğlu, karabuğdaydın Türkiye'de ortalama veriminin dekara 120 kilogram olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ceyhan'da 4 ayrı lokasyonda beşerr dönüm alanda karabuğday ekimini yapmaya başladık. Çölyak hastalarımız için başlattığımız projede karabuğday ekilişini Çukurova'da ilk kez yapıyoruz. Bu deneme sahalarımızda hiçbir sorun yaşamadan 150 kilograma kadar verim elde ederek çölyak hastalarımızın beslenmesine katkı sunmaya çalışacağız."

Kökçüoğlu, buğdaya göre fiyatı biraz daha yüksek olan karabuğdayın yöre üreticileri için alternatif bir ürün olarak öne çıktığını dile getirdi.