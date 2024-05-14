DenizBank, Dinamik Şube ile çiftçiyi merkeze alıyor

DenizBank, inovatif ürünü Üretici Kart ile MobilDeniz’den 3 aya kadar faizsiz 20 bin nakit avans fırsatının yanı sıra, yine Üretici Kart ile Mayıs sonuna kadar anlaşmalı iş yerlerinden yapılan alışverişlerde 5 ay vade avantajı sunuyor. Üreticiler MobilDeniz’den başvurarak, bankaya hiç gitmeden bayiden 3 milyona kadar traktör kredisine erişebiliyor.

“Dinamik Şube yapılanması ile üreticiyi destekliyoruz”

Banka ayrıca, 2023 yılı sonunda, ekonominin tarım etrafında organize olduğu bölgelerde hayata geçirdiği Dinamik Şube yapılanmasıyla, sadece çiftçiye hizmet vermenin ötesinde, bu alanla organik bağı olan sektörlerin tamamının ihtiyaçlarını tek elden karşıladığı yenilikçi bir modeli de sektörde ilk olarak uygulamaya aldı.

DenizBank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 20 yılı aşkın süredir Türkiye’nin en ücra köşelerinde bankacılık sistemini üreticiler için erişilebilir kılmayı, kırsal yaşamın sürdürülebilirliği için finansman sağlamayı misyon edindiklerini belirtti. Eskiduman, “Bugün tarıma özel 304 şubemizde, büyük kısmı ziraat mühendislerinden ve çiftçi ailelerin çocuklarından oluşan neredeyse bin 500 kişilik ailemizle çiftçilerimizin verimliliğinin, üretim gücünün artması için çalışıyoruz.

20 yılı aşkın sürede ulaştığımız 66.2 milyar TL kredi ve kırsalda yaşamını sürdüren 4 milyonu aşkın müşterimiz ile özel bankalar arasında yüzde 42,5 pazar payına sahibiz” diye konuştu.2023 yılı itibarıyla, tarımsal üretimin başrolde olduğu kırsal bölgelerde Türkiye’de ilk ve alanında tek bir yapılanma kurduklarını anımsatan Engin Eskiduman, hem tarımsal üretim yapan hem de çiftçilere ürün ya da hizmet satan farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarını tek elden karşılamak üzere Dinamik Şube modelini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bu şubelerdeki portföy yöneticilerinin; çiftçilerin yanı sıra geliri tarıma bağlı olan esnafa, ihracatçıya, turizmciye kısacası şubelerinin kapısından giren herkese hizmet verdiğini iletti. Eskiduman, “20 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz desteğimizi, yüzlerce çalışanımız ve çiftçiyi merkeze alan dinamik şube yapımızla, ülkemizin dört yanında üretimin sekteye uğramaması için aralıksız devam ettireceğiz. Emekleriyle tarım ekosistemini ayakta tutan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz” dedi.