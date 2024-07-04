Durgut'tan 'tütün yerine organik çilek tarımı' önerisi

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, "Bir kısım çiftçilerimiz, tütün yerine çilek ekmeye başladılar. Tütün tarımı yerine gıda tarımı yapılsaydı dünyadaki açlık büyük oranda engellenirdi. Tütün tarımına alan açmak için her yıl 600 milyon ağaç katlediliyor; bu 200 bin hektar araziye eşit. 84 milyon ton karbonmonoksit kirliliğine yol açıyor. Tarladan bir dal sigara pakete girene kadar, küresel olarak, 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, ekosistemi de öldürüyor, dünyamızı da öldürüyor" dedi.

Tütün tarımı toprağı ve su kaynaklarını zehirliyor

Tütün tarımında çok fazla zirai ilaç kullanıldığını dile getiren Durgut, bu durumun hem toprağın hem de su kaynaklarının zehirlenmesine neden olduğunu ifade etti. Tütünün toprağı çoraklaştıran bir bitki olduğunu belirten Durgut, tütün bitkisinin topraktaki mineral zenginliğini de emdiğini söyledi.