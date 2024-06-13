Edirne'de buğday hasadı başladı

Hüseyin Arabacı, buğday hasadının hızlı şekilde başladığını söyledi. Üreticiler bol ve bereketli bir hasat dönemi dileyen Arabacı, "Üreticilerimiz hasat için iş başı yaptı. İnşallah yüksek verimli bir sezon geçer, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır" dedi.

Bir dönüm ortalama 400 kilo ürün veriyor

Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ali Balıkçı, hasadın sorunsuz başladığını ifade etti. Güzel bir sezon temennisinde bulunan Balıkçı, "İlk biçilen yerlere baktığımızda dönümde ortalama 400 kilogram verim alınıyor. İdare eder bir miktar, Allah'a şükürler olsun. Yaşanan kış kuraklığına göre iyi sayılır. Sıcak havalardan dolayı biraz zorlanıyoruz ama her koşulda hasadı yapmamız gerekiyor." diye konuştu.