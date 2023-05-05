"Ejder meyvesinde hedef 100 bin adet”

Müjde DEMİR

Ahmet Ünal, dünya da yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle özellikle Türkiye’de tropikal meyve üretiminin arttığını ifade ederek, “Ejder meyvesi ile birlikte avokado, kahve ve karabiber de dahil diğer tropikal meyve ve sebzeler Akdeniz bölgesinde yetiştirilmeye başlandı.

Diğer meyve sebzelere oranla, tropikal ürün yetiştiriciliğinde çiftçilerimiz daha çok gelir elde etti. İklim değişikliği ile beraber Akdeniz’de yetişmesi imkânsız olan ürünlerin önü açıldı ve ejder meyvesinin üretimi her geçen gün artarak devam ediyor” diye konuştu.

Ahmet Ünal, Dünya genelinde tropikal ürünlere büyük talep olduğunu ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden, ejder meyvesi siparişi aldıklarını da aktararak, “6 yıl önce üretmeye başladığımız Ejder Meyvesi, yeni bir meyve olduğu için çok fazla talep var fakat üretim azlığından taleplere şimdilik cevap veremiyoruz” dedi