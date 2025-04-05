Erkenci süt mısırlar tezgaha çıktı! Tanesi 50-60 liradan satılıyor

Akdeniz Bölgesi’nden getirilen erkenci süt mısırları Samsun’da seyyar satıcılar aracılığıyla hem haşlama hem de közlenmiş olarak satışa çıkarıldı.

Sezonun ilki olması nedeniyle fiyaliraarın yüksek olduğunu belirten satıcılar, vatandaşların mısıra ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Haşlanmış süt mısırı tanesi 50 liradan, közde pişirilmiş mısır ise 60 liradan satılıyor.

Samsun’da yetişen yerli süt mısırlarının ise yaklaşık 1-2 ay sonra hasat edilerek satışa sunulması bekleniyor.