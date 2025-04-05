Erkenci süt mısırlar tezgaha çıktı! Tanesi 50-60 liradan satılıyor
Akdeniz Bölgesi’nden getirilen erkenci süt mısırlar satışa çıkarıldı. Mevsimin ilk mısırları, Samsun'daki cadde ve sokaklarda 50-60 lirasan satılarak vatandaşlarla buluştu.
Akdeniz Bölgesi’nden getirilen erkenci süt mısırları Samsun’da seyyar satıcılar aracılığıyla hem haşlama hem de közlenmiş olarak satışa çıkarıldı.
Sezonun ilki olması nedeniyle fiyaliraarın yüksek olduğunu belirten satıcılar, vatandaşların mısıra ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti. Haşlanmış süt mısırı tanesi 50 liradan, közde pişirilmiş mısır ise 60 liradan satılıyor.
Samsun’da yetişen yerli süt mısırlarının ise yaklaşık 1-2 ay sonra hasat edilerek satışa sunulması bekleniyor.