'Euro 2024' Türkiye'nin kiraz ihracatını 5 kat artırdı

Kiraz üretiminde dünya birincisi olan ve ihracatta da ilk sıralarda yer alan Türkiye, 50 çeşidin yetiştiriciliğini yapıyor. Kirazın yoğun üretildiği iller arasında İzmir, Manisa, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Isparta ve Amasya bulunuyor.

Siparişler Euro 2024 öncesinde arttı

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin mayıs ayında Almanya'ya yaptığı kiraz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat arttı. Geçen mayısta Türkiye'den 3 milyon 59 bin dolarlık kiraz alan Almanya, bu sene ise EURO 2024 öncesi siparişini artırdı. Almanya'nın mayısta Türkiye'den kiraz alımı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 479 artışla 17 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan Almanya'ya mayısta 31,3 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamülleri satışı gerçekleştirdi. Bu ülkeye geçen yılın aynı döneminde 13,8 milyon dolarlık yaş meyve sebze ve mamülleri ihraç eden Türkiye, bu ürünlerdeki payını geçen seneye kıyasla yüzde 126 artırdı. Almanya'ya bu yılın mayıs ayındaki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 55'ini ise sadece kiraz oluşturdu.

İhraç edilen kiraz Manisa'dan

Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Manisa ise ihracatta erkenci ürün yetiştirmenin avantajını yaşıyor. Kirazın en erken yetiştiği bölgeler Şehzadeler'de mayıs ayında hasat edilen ihracatlık kirazlar, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ihracat pazarlarına ulaştırıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da 91 bin 300 dekar kiraz üretim alanında yıllık ortalama 45 bin ton kiraz üretildiğini söyledi ve ekledi: "Son günlerde Almanya'ya kiraz ihracatında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Özellikle ihracatçılarımız, şampiyonanın (EURO 2024) kiraz satışına olumlu etkilerinin olduğunu ifade ediyorlar."