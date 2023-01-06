Fındık ihracatının % 34'ü Trabzon'dan
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, 2022'de Türkiye'den fındık ihracatından 1 milyar 751 milyon dolar gelir sağlandı.
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İhracatın yüzde 34'ü Trabzon'dan yapıldı. 60 ülkeye fındık gönderildi. DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, "Destekleme politikalarının üreticiyi daha kaliteli ve birim başına verimi artıracak üretime teşvik etmesi gerekiyor.
Destekleme politikalarını bu minvalde ivedilikle oluşturması gerekiyor. Fındıkta sürdürülebilirliğin sağlanması büyük aciliyet arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.