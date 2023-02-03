Gacer buğdayı ilham oldu

Belediyeye ait halk eğitim kursuna giden kadınlar, hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de sosyalleşmek amacıyla kooperatif kurmaya karar verdi. Kaymakamlık öncülüğünde belediye ve iş insanlarının da desteğiyle kooperatif kuran kadınlar, ilçeyle özdeşleşen ve genetiği değiştirilmemiş Gacer buğdayının unundan yaptıkları ürünleri açtıkları kafede satmaya başladı.

Kadınlara iş fırsatı

Destek sağlamak amacıyla bazı ev kadınlarını da işe alan kooperatif üyeleri, Kayseri Üniversitesinin ilçedeki Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerini de stajyer olarak kafede çalıştırıyor. Develi Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Çiftçi, 10 kişiyle kurdukları kooperatifte ana öğelerinin tescilli Gacer buğdayından elde edilen un olduğunu ifade etti

Elde ettikleri unla birçok ürün hazırladıklarına dikkati çeken Çiftçi, kadınların kafenin üst katında yaptıkları erişte, mantı, poğaça, tatlı, makarna ve ekmek gibi 30’dan fazla ürünü müşterilerine sunduklarını söyledi.

Birçok firmayla görüştüklerini belirten Çiftçi, ilçede binlerce kişinin çalıştığı maden firmasına satış yaptıklarını ifade etti