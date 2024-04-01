Girişimde bilişim popüler tarım yükselişe geçti

Sevilay ÇOBAN

Girişimciler ihtiyaçları öngörüp, yeni fikirler üretmek için gerekli olan becerileri kullanarak ilk adımı attıklarında heyecan verici süreç başlıyor. En iyi iş fikirleriyle yola çıkanların karşılaştıkları başarısızlar ise onların hedeflerine ilerlerken o uzun ve dikenli yolculuğun olmazsa olmazları oluyor. Önemli olan ise sürekli deneyerek en doğru yönteme ulaşma çabasından vazgeçmemek.

Bu noktada girişimcilerin cesaretlerini destekleyerek, kendilerine rehberlik edecek kurum ve kuruluşlara ulaştıklarında ise başarı kaçınılmaz hale geliyor. Başarılı örnekler de yeni girişimcilere ilham kaynağı olurken, en temelde inovatif ve yaratıcı bir fikir geliştirmek önem taşıyor. Son zamanlarda girişim dünyasının en fazla gelişim gösterdiği alanları da girişim dünyasına adım atmak isteyenler için derledik:

- Bilişim Sektörü: Bilişim sektörü, teknolojinin hızla geliştiği ve sürekli olarak yeniliklere açık olduğu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Bu sektöründeki girişimler, yenilikçi ve yaratıcı olmalıdır. E-ticaret süreçlerinin ve bilişim sektörünün kalbi olan yazılım geliştirme, rekabetin tüm dünyada hızla arttığı bir ortamda şirketler için önem taşıyor. Rekabet ortamı var olduğu sürece bilişim sektörü geleceği en parlak olan sektörler arasında başrolde olacak gibi görünüyor.

-E-Ticaret Sektörü: Hızla gelişen teknolojiyle birlikte ticari faaliyetler büyük oranda dijital dönüşüme entegre oluyor. Günümüzde ticarete atılmak isteyen pek çok girişimci tercihini fiziksel mağaza açmak yerine e-ticaret sitesi kurmaktan yana kullanıyor. Her geçen gün büyük bir ivmeyle güçlenmeyi sürdüren bu sektörde hiçbir kuruluşa bağlı kalmadan ticaret yapmak ve kendi işinin patronu olmak isteyen milyonlarca girişimci şansını deniyor. Ürün ve hizmetlerin elektronik yollar ile hedef kitlelere ulaştırılması yaygınlaşarak günümüzün ve geleceğin trendleri arasında çoktan yerini aldı.

- Sosyal Girişimcilik: Geleneksel girişimcilikten farklı olarak, ağırlıklı amacı sosyal yarar yaratmak olan sosyal girişimcilik, elde ettiği kârı bu amaç için kullanıyor. Çevre, işsizlik, kadın hakları, eşitlik gibi yaygın sosyal sorunların çözümü için geliştirilen girişimler, sosyal girişimlere örnek olarak gösteriliyor. Geleneksel girişimcilikte olduğu gibi sosyal girişimde de kâr elde etmek amaçlanırken, sosyal girişimciliğin başarısı, toplumsal değer yaratması, bir toplumsal sorunu çözmesiyle ölçülüyor. Sosyal girişimcilik, sosyal fayda sağlaması ile son yıllarda tüm dünyada öne çıkıyor.

-Tarım sektörü: Tarım sektörü, insanların doğal kaynaklara olan ilgilerinin artması ve sağlıklı yaşam trendlerinin yükselmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor. Geleneksel tarım uygulamalarının yanı sıra, tarım turizmi ve tarım girişimciliği gibi yenilikçi alanlar, doğaya dönüş ve sürdürülebilir tarım fikrini destekleyerek büyük bir ilgi görüyor.

Modern tarım yöntemleri de tarım endüstrisinde verimliliğe büyük katkı sağlıyor. Tarım sektöründeki girişimleri başarıya götüren etkenler ise; organik ve kaliteli gıda talebine olan artış, tarımda birçok birincil üretim faaliyeti için rekabet avantajının varlığı, özel sektörün her türlü işletme düzeyinde tarımsal işletmelere girmeye istekli olması, kadınlarda ve çocuklarda yetersiz beslenmeyi azaltmanın gerekliliği, hanelerde ve ulusal çapta tüketilen gıdaların güvenliğini sağlama ihtiyacı olarak beliriyor.

Yeni bir girişime adım atmayı planlayanlar, faaliyet gösterecekleri sektörü belirledikten sonra pazar araştırması ve analizi, stratejik iş planı oluşturma ve uygun teşviklerden yararlanma gibi adımları izleyerek, işletmelerini büyütmek için harekete geçebilirler. Devlet kurumları, özel sektör ve üniversitelerin girişimcilik ekosistemine hizmet eden ve girişimcilere rehberlik eden eğitim, yarışma ve gelişim programlarını takip etmek de bir o kadar önemli.

TOG’dan Sosyal Girişimcilik Kuluçka Programı

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), sosyal girişimcilik alanında gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine ve projelerini sürdürülebilir iş modellerine dönüştürmelerine destek olmak için Sosyal Girişimcilik Kuluçka Programı’nı başlattı.

TOG, Sosyal Girişimcilik Kuluçka Program kapsamında, gönüllüleriyle sosyal sorunlara inovasyon odaklı çözümler bulmaları ve bu çözümleri sosyal fayda odaklı iş modellerine dönüştürebilme imkânı sunuyor. Program kapsamında katılımcılar, sosyal girişimcilik konseptlerini anlayacak, iş planlarını geliştirecek ve topluma fayda sağlayacak iş modelleri oluşturacaklar. 28 Mart’ta başlayan başvurular 7 Nisan’a kadar alınacak ve başvuru formlarındaki bilgiler değerlendirilecek.

Başvurular, girişimcilik ekosistemindeki uzman bir değerlendirme ekibi tarafından incelenecek ve adayların projeleri, sosyal etki potansiyeli ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda değerlendirilecek. Programa, maksimum 5 proje dahil edilecektir. Sonuçlar 9 Nisan’da açıklanacak. Program sonrasında iş modellerini sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirmek isteyen girişimciler, izlemek istedikleri yol konusunda danışmanlık ve destek alacaklar.

Genç girişimciler için 23 Girişim Programı başladı

23 Yetenek Derneği tarafından organize edilen ‘23 Girişim’ programına başvurular başladı. 18- 30 yaş aralığındaki genç girişimcilerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gerekli tüm destekleri sunan, gençlerin girişimcilik potansiyellerini artırmayı hedefleyen bir girişimcilik programı olan 23 Girişim, toplamda 1 milyon TL nakit destek sunacak. Program kapsamında girişimcilere, mentorluk, koçluk, prototip geliştirme, finansman desteği sağlanacak. Programa katılmaya hak kazanan her girişime prototip ve uygulama geliştirme aşamasında 50 bin TL’ye kadar finansman desteği verilecek. Son başvuru tarihi ise 21 Nisan 2024.

“Girişimcilik Maratonu” mayısta başlıyor

Düzce Üniversitesi ve Düzce Teknopark iş birliğiyle, iş fikri yarışmaları kapsamında bu yıl 10.su düzenlenecek olan “Girişimcilik Maratonu” 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Toplamda ayni ve nakdi olarak verilecek 150 bin TL değerinde ödülü kazanacak 3 farklı girişime, Düzce Teknopark Kapsül Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis alanı, eğitim ve mentorluk desteği verilecek.