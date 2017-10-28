Gül Meyve, pazar payını artıracak

28 Ekim 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - 4 yıl önce sürdürülebilir tarım için kolları sıvayan Gül Meyve, scarletSpur, joremini, golden, granySmith gibi elma türlerinin yetiştiriciliğini yapıyor. 200 dönümlük arazi üzerinde bu yıl 700 ton elma üretim kapasitesi bulunan firma, bu alandaki pazar payını artırmayı hedefliyor.

Yaptığı yatırımla sürdürülebilir tarıma odaklandıklarını belirten Gül Meyve Fidancılık Tarım firma sahibi Naci Gül, “ İyi tarım uygulamalarına 4 yıl önce başladık. Bahçemizde şuan itibariyle scarletSpur, joremini, golden, granySmith türünde elma yetiştiriyoruz. Bahçemiz 200 dönüm arazi üzerine kurulu çok genç bir bahçe olmasına rağmen 4 yılın sonunda üretimimiz 700 tonu buldu. Önümüzdeki yıllarda 3 bin ton elma kapasitesine ulaşmak istiyoruz. Ürün çeşitliliğimize rubbyGala elmasını ve kosiu, shinSeki armut çeşitlerini eklemek istiyoruz” dedi.

Gül, “Firma olarak Avrupa standartlarının üstünde üretim yaparak marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 200 dönüm olan dikili alanımızı 450 dönüme ulaştırmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yakın zamanda yatırım planlarımız arasına bünyemize soğuk hava deposu, boylama ve paketleme tesisini de eklemek istiyoruz. Şuan için üretimini yaptığımız ürünleri aracı firma vasıtasıyla pazarlıyoruz. İlerleyen dönemlerde elma üretimindeki kalitemizi artırarak market zincirlerinde yer almak istiyoruz ”diye konuştu.

Tarımın ülkeler için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gül şunları söyledi:

“Sektörün geleceği tarımsal arazilerin doğru kullanımı, iklim şartları ve doğru tarım politikası gibi birçok kritere bağlı. Kentleşmeyle birlikte tarım alanlarındaki daralma, girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle verimliliğin düşük olması insanları tarımdan uzaklaştırıyor. Ülkemizin geleceği için tarıma hak ettiği değeri vermeliyiz.”