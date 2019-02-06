"Hal Yasası fiyatı düşürmez, üretim planlaması şart"
Hal Yasası'nın sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 30 düşüreceği iddialarına karşı Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'dan "Yeni yasa fiyatları düşürmez" açıklaması geldi. (Hüseyin Gökçe)
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