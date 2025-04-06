Hayvancılık destekleme başvuruları yarın başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 2024 yılı ikinci dönem hayvancılık desteklemeleri için başvuru süreci yarın itibarıyla başlıyor. Büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılıkla uğraşan üreticiler, başvurularını 16 Haziran 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Buzağı ve malak destekleri için başvurular, bireysel olarak veya ilgili tarımsal örgüt aracılığıyla yapılabilecek. Bireysel başvurular, üreticinin bağlı bulunduğu il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine iletilecek. Tarımsal örgütler üzerinden başvuracak olan yetiştiriciler ise üyesi oldukları birlik ya da kooperatiflere başvurularını teslim edecek.

Kuzu ve oğlak destekleri içinse başvurular yalnızca tarımsal örgütler üzerinden alınacak. Ancak tarımsal örgüt bulunmayan illerde, bu destek için bireysel başvuru imkânı da tanınacak.

Bakanlık, birinci dönemde başvuru yapmış olan yetiştiricilerin, ikinci dönem başvurusu yapılmış sayılacağını da hatırlattı. Bu durumda, ilgili destekten yeniden faydalanmak isteyen üreticilerin ayrıca işlem yapmalarına gerek kalmayacak.