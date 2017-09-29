Her ile 3 örnek köy

29 Eylül 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'de her ilde 3 tane "örnek köy" kurulacağını, bu kapsamda belediye başkanlarına her türlü desteği vereceğini söyledi.

Fakıbaba, "Hakikaten insanların kırsalda kalıp daha mutlu olup, daha fazla üretmesi ve tarımın gelişmesinin küçük ve orta ölçekli çiftçiliklere, ailelere bağlı olduğuna inanan bir kişiyim. Bu bağlamda her türlü desteği vereceğiz. 81 ilimiz var, 3 tane örnek köy, 81 ilde 245-250 civarında bir köy yapar. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak bu konuda bütün belediye başkanlarına destek vereceğim, örnek 250 köy çıkaralım. Yani toplulaştırma ile ilgili zaten bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bu 250 köyle de örnek köyler, yani toplulaştırmanın olmadığı yerlerde yani yönetimin toplulaştırması diyorum ben buna. Yönetimi toplulaştırdığımız zaman girdiler daha ucuza mal olacak, bir defa fark edelim bir köyde 10 traktör varsa bu bire veya ikiye düşecek, girdiler maliyeti çok düşecek ve ürünü çok daha pahalıya satabileceğiz." şeklinde konuştu.

Söz konusu projenin, Türkiye tarımında özellikle ithalatın azalması, ihracatın artmasının önemli bir nedeni olacağına inandığını anlatan Fakıbaba, "Özellikle hayvancılıkta da bu konuda arkadaşlarla çalışmalarımız var. Ben buradan söylüyorum; bütün belediye başkanlarımıza bana 3 tane köy ama yönetim toplulaşacak. Bu dernek, kooperatif, özel sektör olabilir, belki bizim TMO olabilir, bunlarla oturup konuşmak lazım. Yönetimin toplulaştırılmasıyla ben çiftçi kardeşlerimizin çok daha mutlu olacağını, çok daha fazla para kazanacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA