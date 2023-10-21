Hisarcıklıoğlu 10 yıllık verileri saydı, tarım ve hayvancılık yatırımı istedi

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ne yapılan canlı hayvan borsası ve pazar yeri açılışında bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, ticaret borsalarının akredite laboratuvarları, lisanslı depoları, canlı hayvan pazarlarıyla Türkiye'nin tarımını, hayvancılığını geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) tarım sektörünü geliştirmek ve hizmet kalitesini arttırmak üzere önemli projeye imza attığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, kente kalıcı eserler kazandıran KTB Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimini tebrik etti.

Yatırım için örnek gösterdi

Hem pandemi hem de Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyada en önemli stratejik sektörün tarım ve hayvancılık olduğunu gösterdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Geleceğe yatırım yapılacaksa bu iki alana yapılması lazım. Son 10 yılda dünyada en çok fiyatı artan grup, tarım ve hayvancılık ürünleri. Allah da bize böyle kıymetli bir toprak vermiş. Bunun kıymetini bilip, tarım ve hayvancılığı başımızın üstünde taşımalıyız." diye konuştu.

'Bizim önümüz açık'

Dünya nüfusuna her yıl iki Türkiye nüfusu eklendiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Son 10 yılda 500 milyon insan az gelirliden orta gelirli gruba geçti. Geçince bunlar da tüketmeye başladı. Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılıkla kim uğraşıyorsa önleri çok açık. Bu topraklarda kendisine yetebilen toprak, iklim hepsi var. Bunun kıymetini bilelim, koruyalım. Avrupa'da en fazla büyükbaş ve küçükbaşa sahip ülke Türkiye. Demek ki bu konuda bizim de önümüz açık.

Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ticaret borsalarımızla birlikte sektörü geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de olmayan, 2004 yılında yasamıza dahil ettirdiğimiz lisanslı depoculuk. Maalesef Türkiye'de lisanslı depoculukla ilgili kimsenin bilgisi yoktu. 2010'dan sonra Türkiye'de şu anda hububatta lisanslı depolarda artık ürünlerimiz bozulmadan hem depolanıyor hem ticareti yapılıyor hem de ürün ihtisas borsasıyla Türkiye'nin ve dünyanın her yerine ürünlerimizi satar hale geldik."