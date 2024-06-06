Hububat ihracatı ilk 5 ayda 5 milyar dolar oldu

Türkiye tarihindeki en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği Mayıs ayında, hububat sektörünün aylık ihracat artışı yüzde 13,8 yükselişle tüm sektörler ortalamasının üzerinde yer aldı. En fazla ihracat gerçekleştirilen Irak’tan sağlanan gelirin yüzde 11,6 arttığı beş ayda, yüzde 8,5 gerilemeye rağmen ABD ikinci sırada yer aldı. Bu dönemde ürün gruplarından bisküvi-pasta ihracatı 706,4 milyon dolar, buğday unu ihracatı 603,0 milyon dolar, bitkisel yağ ihracatı ise 593,2 milyon dolar oldu.

“TMO, üretici beklentileri kadar piyasa gerçeklerini de gözetecektir”

Beş aylık dönemde miktar bazında hububat ihracatının yüzde 25,4 artış gösterdiğini belirten TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, fiyatların gerilediği noktada, tarımsal verimliliğin sektör için her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dünya buğday stoklarındaki artışa bağlı olarak küresel buğday fiyatlarında bir gerileme söz konusu oldu. Geçen yıl TMO tarafından satın alınan 13,1 milyon ton hububatın önemli bir kısmı bu yıla stok devri yaptı. Bu yıl hem artan ekim alanları hem de Nisan ayı dışında mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden yağışların da etkisiyle 21 milyonluk ton buğday üretimi bekliyoruz. Stokların yüksek seyrettiği bir ortamda TMO’nun açıklayacağı buğday alım fiyatlarının, üreticilerin beklentileri gözetilse de piyasa gerçeklerine göre olacağını tahmin ediyoruz.”

“Rekabet Orta Doğu ve Asya pazarındaki güçlü ticari ilişkilerimizi etkilemez”

Son haftalarda bir hareketlilik olmakla beraber, Ocak-Mayıs dönemi verilerine göre KG başına buğday unu ihracat fiyatlarının geçen yılın yüzde 16,6 altında seyrettiğine işaret eden Tiryakioğlu şunları belirtti:

“Bu yıl Karadeniz ülkelerindeki üretim düşüşüne rağmen, dünya buğday üretiminin 800 milyon tona yakın seviyelerde olacağı beklentisiyle küresel fiyatlarda aşırı yükseliş olmayacaktır. Diğer yandan, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkenin depolarındaki ürün azalmaya başladığından buğday talebi yine canlı olacaktır. 5 aylık dönemde buğday unu ihracatımız miktar bazında yüzde 26,4 arttı. Avustralya, Arjantin ve ABD gibi rakip ülkeler ellerindeki mahsulün satışı için daha agresif olabilirler ama bu durum Orta Doğu ve Asya pazarındaki güçlü ticari ilişkilerimizi etkilemez.”