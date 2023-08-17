Hububat piyasası: Soya fasulyesi yükseldi; Mısır ve Buğday düştü
Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'deki hasadın boyutuna yönelik belirsizlik ve arz sıkışıklığı endişelerinin fiyatları desteklemesiyle yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını daha da artırdı.
Mısır ve buğday fiyatları günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD haftalık yurtdışı satışları raporu öncesinde hafif geriledi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları dün yüzde 0.5 artışla 13.29 dolar/bushel, yani 488.3 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Mısır yüzde 0.2 gerileyerek 4.80 dolar/bushel yani 189.0 dolar/ton seviyesine düştü. Buğday yüzde 0.1 gerileyerek 6.22 dolar/bushel yani 228.5 dolar/ton seviyesine indi.