Hububatta 10 milyonu aşan rekor alım yapıldı

Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürün 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların en yüksek miktarına ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik, ödemeler devam ediyor.

Çiftçilerimizin son ürününü alana kadar hububat alımımız devam edecek." açıklamasını yaptı. Yaklaşık 3 aylık süreçte hububat alımlarında 10 milyon ton sınırının aşıldığını anımsatan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ise, "TMO bu süreçte 610 bin randevu verdi ve 565 bin ayrı alım gerçekleştirerek tarihi alım rekoruna ulaşmış oldu." dedi.

Bu yıl hububat üretiminin bereketli olmasının rekorları da beraberinde getirdiğini dile getiren Güldal, hububatta günlük 1,5-2 milyar lira ödeme yaptıkları bilgisini verdi. Bu yıl hububatta 41 milyar liraya yakın ödeme yapıldığının da altını çizen Güldal, “Üreticilerimiz TMO’dan ürünlerinin bedelini 30 gün içinde alıyorlar.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından buğday ve arpada verilen prim destekleri de hasat sonunda Bakanlık tarafından belirlenecek bir takvim dahilinde ödenmeye başlanacak. Ürününü piyasaya veya TMO'ya satarak belgesini alan herkes bu primleri alabilecek” diye konuştu.

Fındık alımları 15 noktada başladı

Fındık alımlarının önceki gün itibarıyla başladığını anımsatan Güldal, “İlk gün itibarıyla 8 bin ton civarında fındık gelişi söz konusu oldu. Malum fındıkta 82,5 lira Levant kalitede ve 84 lira da Giresun kalitede fındık fiyatı açıklanmış oldu. Devletimizin belirlemiş olduğu referans fiyatlara yakın bir fiyatlarda piyasanın da şekillendiğini, 75-80 lira arasında şekillendiğini görüyoruz. Fındıkta da 30 gün içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz. Randevularımız açık.

Alım yerlerimiz şu anda 15 tane, hasat başlayan yerlerde. Bu ilerleyen günlerde 60'a kadar çıkacak." açıklamasında bulundu. Çukurova, Hatay ve Adana bölgesinde mısır hasadının da başladığına dikkati çeken Güldal, 30 bin ton civarında alım gerçekleştirildiğini ifade etti. Mısır alımlarında da randevuların açık olduğunu söyleyen Güldal, “TMO hasat zamanından sonra da alımlara devam edecek. Üreticilerimiz ne zaman dilerlerse ne zaman isterlerse TMO'nun alım yerlerine ileriki tarihlerde de ürünlerini teslim edebilirler” dedi.