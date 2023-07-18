İklim değişikliğine direnci artırmak için 30 milyon liralık ‘Çiftçi Teşvik Paketi'

Başak Nur GÖKÇAM

Dünyada nüfusun artışıyla beraber tüketimin de hızla artıyor olması, üretimde yetersizliğe neden oluyor. İklim değişikliğinin etkisiyle kuraklık ve sel gibi doğal afetlerle mücadelenin yaşadığı sektörde, sürdürülebilir tarım uygulamalarının tercih edilmesi kritik öneme sahip. Bu alandaki çalışmalarıyla sektöre katkı sağlayan Anadolu Efes de Anadolu topraklarının tarım pratiklerini iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Maltlık arpa alanındaki Ar-Ge çalışmaları kapsamında bugüne kadar 17 çeşit arpa ve 7 çeşit şerbetçiotu bitkisini tescil ettiren ve yüzde 20 verim elde eden şirket, 2023 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 360 bin dekarlık üretim alanından arpa tedarik ediyor. Bu üretim alanı toplamda 25 bin futbol sahası büyüklüğüne eş değer.

Türkiye’nin 12 farklı ilinden (Adıyaman, Konya, Kırşehir, Kütahya, Aksaray, Urfa, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Çorum, Afyon, Isparta) arpa alımı yapmakta olan Anadolu Efes, tarımsal faaliyetleri kapsamında 10 bine yakın kişiye de geçim kaynağı sunuyor. Tarımsal üretimi desteklemek ve hammadde kalitesini güvence altına almak için bu yıl sertifikalı tohum dağıtımını yüzde 50 artırmayı hedefleyen şirket, çiftçilerine ise 31 milyon TL’lik ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sundu.

10 bin kişiye geçim kaynağı sağlıyor

2023 yılında Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden toplamda 117 bin ton arpa alımı gerçekleştireceğini açıklayan Anadolu Efes’in bu yılki tarımsal ekonomiye katkısının toplamda 1 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk, “Tarım, işimizin merkezinde yer alıyor ve faaliyetlerimizde kilit bir rol oynuyor.

Tarımsal faaliyetlerimiz vesilesi ile de ülkemizde 10 bin kişiye geçim kaynağı sunuyoruz. Bu yıl, geçen yıla göre sözleşmeli çiftçi sayımız yüzde 70 arttı. 2018 yılından bu yana ise çiftçilerimizi akıllı tarım uygulamaları ile tanıştırıyor, onlara çeşitli araçlar sunuyor ve kapsamlı eğitimler veriyoruz.

Yaptığımız tüm bu çalışmalarla bir yandan doğal kaynakların daha sorumlu kullanımını sağlıyor ve verimliliği artırıyoruz, bir yandan da çiftçilerin hayatını kolaylaştırıyor ve refah seviyesinin de artmasına katkı sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’de maltlık arpa üreten ilk sektör şirketi olduklarını belirten Onur Altürk, “Tarımsal üretimi desteklemek için geçtiğimiz yıl çiftçilerimize toplam 10 milyon TL’lik ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sunmuştuk. 2023 yılında bunu 3 katına çıkartarak çiftçilerimize gübre, mazot gibi ihtiyaçları için 30 milyon TL’nin üzerinde bir ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sunduk. Sertifikalı tohum dağıtımımızı ise bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında artırdık” diye konuştu.

Ham maddeleri yerelden temin etmenin, sürdürülebilirlik odağında büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken Altürk şöyle devam etti: “Bugün, ülkemizin Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerindeki 12 farklı ilinden, 360 bin dekarlık, yani 25 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan arpa alımı gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda ülkemizde maltlık arpanın en önemli alıcısı konumundayız. Bu yıl tarımsal ekonomiye katkımızın 1 milyar TL seviyesinde olmasını bekliyoruz. Tarıma olan katkımızı sürekli geliştirmek için çalışıyoruz.

Türk arpaları kayıt altına alınıyor

Bugüne kadar gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları ile verimliliği yüzde 20 artıran Anadolu Efes, kuraklığa dayanıklı daha fazla tohum çeşidinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve tohumlarının uluslararası standartlarda kimliklendirilmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2022 yılında arpa çeşitliğini artırma amacıyla Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile 3 yıllık bir projeye başlayan şirket, Akdeniz Üniversitesi ile yürüttüğü proje ile ise maltlık arpaların kimliklerini uluslararası standartlarda çıkarmayı ve ihracatta rekabetçi avantaj sağlamayı hedefliyor. Öte yandan şirket, aldığı arpanın kalitesini ve safiyetini garanti almak için de 2 cihaz aracılığıyla arpa çeşitlerini analiz ederek, Türk arpalarını kayıt altına alıyor ve arpanın protein uygunluğunu hasat öncesinde tespit edebiliyor.

500 gence sürdürülebilir tarım sertifikası

Gençlerin tarıma teşvik edilmesi, bu alandaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi konusuna da ayrıca önem verdiklerini söyleyen Onur Altürk, “2024 yılı sonuna kadar en az 500 gencimize eğitim programları ile sürdürülebilir tarım sertifikası kazandırmak istiyoruz. Bunun için çalışmalara başladık” dedi.