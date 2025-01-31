'IPARD III Programı'ndan 100 projeye 461 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'IPARD III Programı' kapsamında onaylanan 100 projeye toplam 461 milyon lira hibe ödeneceğini bildirdi.

Yumaklı, şunları kaydetti: "IPARD III Programı kapsamında mantar yetiştiriciliği, seracılık, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasıyla yenilenebilir enerji gibi sektörlerde değerlendirme süreci tamamlanan 100 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Toplam 461 milyon lira hibe desteği ödenecek bu projelerin yatırım süreci tamamlandığında ise yaklaşık 710 milyon lira tutarında yatırım ülke ekonomisine kazandırılmış olacak."