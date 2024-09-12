Işınsu Kestelli: Çekirdeksiz kuru üzüm için Asya ve Uzak Doğu'ya yönelmeliyiz

Türkiye'nin toplam kuru üzüm üretiminin 300-325 bin ton civarında olduğunu aktaran Işınsu Kestelli, "Ancak, özellikle son iki yıldır, mevsimsel etkiler ve buna bağlı gelişen bazı hastalıklardan kaynaklı olarak üretimimiz 200 bin ton seviyelerine kadar geriledi. Üretimin tamamına yakını Ege Bölgesi'nde ağırlıklı olarak Manisa, İzmir ve Denizli illerinde yapılıyor. Türkiye'de en çok üretilen ve dünya piyasasında en çok bilinen üzüm çeşidimiz ise çekirdeksiz Sultaniye üzümüdür. Sultaniye çeşidi hem yüksek kalite hem de yüksek besin değeri açısından dünya piyasasında en çok tercih edilen üzümdür. Bu nedenle ülkemiz, bu alanda dünya çapında söz sahibidir ve küresel piyasada ciddi rekabet gücüne sahiptir. İhracat hacmimiz, genellikle yılda 200-225 bin ton civarında seyretmektedir. Bu seviye, Türkiye'nin dünya piyasasındaki güçlü konumunu net olarak göstermektedir" dedi.

İzmir Ticaret Borsası ve TARİŞ Üzüm Birliği

Kestelli, ABD Tarım Bakanlığı'nın kuru üzüm ile ilgili yayınladığı raporda özellikle İzmir Ticaret Borsası ve TARİŞ Üzüm Birliğini sektörün en ön önemli iki aktörü olarak gösterdiğini hatırlatarak, bu durumun uluslararası kuru üzüm piyasasında sahip oldukları güçlü konumun doğal bir yansıması olduğunu ifade etti.

Serbest piyasada oluşan fiyatın yanında İTB Üzüm İşlem Salonu'nda aracıların bir araya gelerek numuneler üzerinden alım-satım yaparak oluşturduğu doğru, gerçek ve güvenilir fiyatın tüm dünyaya referans olduğunu dile getiren Kestelli, fiyatların, ürünün kalitesi, arz-talep dengesi, uluslararası piyasa koşulları ve döviz kurları gibi birçok faktörden etkilendiğini hatırlattı.

Bütünsel yaklaşım sektörü geliştirecek

Uzun yıllar borsa koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kuru üzümdeki rekolte çalışmalarının artık Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapıldığını ve bu çalışmayı da son derece kıymetli bulduğunu dile getiren Kestelli: "Bizim sadece Borsacılık faaliyetlerini iyileştirmemiz yeterli değil. Sektörü bütünsel olarak geliştirmek zorundayız. Bunun için, mevcut ihracat pazarlarının yanı sıra yeni pazarlar keşfetme ve pazar çeşitlendirmesi stratejileri geliştirmeliyiz. Özellikle Asya ve Uzak Doğu pazarlarına yönelmek, Türk kuru üzümünün bilinirliğini artırmak ve bu pazarlarda rekabet gücünü yükseltmek önemli. Türkiye, organik ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine daha fazla yönelerek, çevre dostu ürün taleplerine cevap vermeli ve yeni tüketici gruplarına ulaşmalıdır" dedi.