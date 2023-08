Karadeniz Bölgesi 208 coğrafi işaretle zirvede

Takip Et

Kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak üne kavuşmuş ürünlerin korunması amacıyla Türk Patent Kurumu tarafından verilen coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün istatistiklerinde Karadeniz Bölgesi 1’inci oldu.

Sadece geçtiğimiz yıl 208 coğrafi işaret alan Karadeniz Bölgesi’ni 193 coğrafi işaretle Güneydoğu Anadolu takip etti. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Marka Geliştirme Uzmanı Berat Kızılel, “Türkiye’nin her bir bölgesi coğrafi işaret başvurularında adeta rekor kırıyor. Her yıl başlangıcında bir önceki yılın verilerini yayınlayan Türk Patent Kurumu’nun verilerine göre geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesi birinci oldu” dedi.

Kızılel sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye tarihi güzellikleri, denizi, havası suyu bir yana, bir de pek çok kültürel ve tarımsal ürün ve üretimiyle, sofra zenginliğiyle dünyanın incisi. Her bir ilçemiz, ilimiz, bölgemiz zenginlikle dolup taşıyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi illerimiz, farklı ürün ve üretimiyle göz dolduruyor. Hem sofra ürünleri hem de ele emeği ürünlerde Türkiye'nin en kıymetli değerlerini bünyesinde toplamış durumda. Bu iki bölge de her yıl coğrafi işaret alan ürün sayısında birincilik için yarışıyor. Bir yıl Güneydoğu Anadolu Bölge illeri coğrafi işaret ve marka tescilinde birinciyken, diğer yıl Karadeniz Bölge İlleri marka tesciliyle birinci oluyor ve öne çıkıyor. 2023 Ocak ayındaki verilere göre de, 2022 yılının coğrafi işaretli ürün sayısında birinci oldu. Her iki bölgenin de henüz tescil edilmemiş, coğrafi işaret almamış ürünleri var. 2023'te yeni başvurularla birlikte 2024'ün ilk ayında bu yılın birincisini öğreneceğiz.”