Kayserili üretici mantar tohumu üretimine hazırlanıyor

08 Mayıs 2018

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Organik tarımı geliştirmek amacıyla Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Kayından Sofraya İstiridye Mantarı Projesi' kapsamında üreticilerin bir araya gelerek kurduğu Kayseri İstiridye Mantarı Üreticileri Derneği feshedilerek yerine SS Tolia İstiridye Mantarı Üretim Pazarlama Kooperatifi kuruldu. Şu anda yaklaşık 44 üreticiyi çatısı altında toplayan kooperatif, Türkiye'nin ilk entegre mantar üretim tesisini kurmaya hazarlanıyor. Yaklaşık 2 milyon liralık yatırımın devreye girmesiyle Türkiye'nin ilk yerli mantar tohumu misel üretimi yapılacak.

Kayseri'yi İstiridye mantarı üretiminde örnek bir şehir olarak lanse ederek, İç Anadolu Bölgesi'nin lokomotifi haline getirmek istediklerini ifade eden SS Tolia İstiridye Mantarı Üretim Pazarlama Kooperatifi Başkanı Abide Yılmaz, "Üreticilerimizin birlik ve beraberliğini devamını sağlayarak, üretim ve pazar ağında daha etkin rol almaları için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni tesislerimizin üretime başlamasıyla daha geniş kitlelere hitap edeceğiz. Şu anda iç pazara yeten üretimin artması ile ihracata adım atacağız" dedi.

'İstiridye mantarında Kayseri'yi marka yapma hedefi var'

Kayseri'de 2015 yılında iki üretici ile başlayan istiridye mantarı üretiminin 2016 yılında 20 üreticiye ulaştığını anlatan Yılmaz, 2017 yılında ise 44 üretici ile 4 aylık bir üretim sezorunda 60 ton istiridye mantarı üretimi yapıldığını söyledi. Yılmaz, 2018 yılında hayata geçirilecek yatırımlarla toplam üretimin 180 tona, toplam kompost üretiminin ise 450 tona ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: "İstiridye mantarında 4 yıllık bir geçmişi olan Kayseri'de şuan 44'ün üzerinde üreticimiz var. Hedefimiz Kayseri'de istiridye mantarının bir marka haline gelmesini sağlamak. Şimdi yatırım çalışmalarımızı hızlandırdık. Melikgazi Belediyesi sınırları içerisinde yatırım bedeli 1.5 milyon TL olan Türkiye' nin ilk entegre mantar üretim tesisini eylül ayında faaliyete geçireceğiz. Tesisin kapalı alanı 1500 metrekare olacak. Bunun yanı sıra yatırım tutarı 2 milyon TL olan Ovakent' te yapılan yeni tesisimizle Türkiye'nin ilk yerli miselini üreterek ülke ekonomisine katma değerli milli bir ürün sunacağız. Mevcut şartlarda üretimimiz iç pazar talebini karşılıyor. Bu yatırımlarımızın hayata geçmesi ile yurtdışına da açılacağız. Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Türk cumhuriyetleri gibi yakın pazarlar ile temaslarımız devam ediyor.Yeni tesislerimizin üretime başlamasıyla daha geniş kitlelere hitap edeceğiz" dedi.

Üretimde standart ve kriterler oluşturulmalı

İstiridye mantar üretiminin alternatif tarım alanında güçlenerek ilerlediğini ve bu alanda belli standart ve kriterlerin oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Tüm bu yatırımları devreye alırken sektör adına eksikliklerin de giderilmesi gerekiyor. Şu anda yaşadığımız en büyük sorun bir kompost yapım kriteri, sevkiyatı, verimliliği ve hijyeniyle ilgili bir kriterimizin olmaması. Ayrıca üreticilerimizin uğradıkları zararları karşılamak ve korumak adına belirlenmiş bir kriterimizin yokluğu da önemli bir sorun. Kayseri'de istiridye mantarı yetiştiriciliğinin etkinleştirilmesi, üretim standardının ve üyelerin haklarının korunması en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. Talebin karşılanması için istikrarlı ve düzenli üretim yapmalıyız" şeklinde konuştu.