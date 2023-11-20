Kenevirin sanayileşmesi için ilk tesis kuruldu

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin 2019 yılında endüstriyel kenevir üretimini yeniden yaygınlaştırma kararının ardından tarım ve sanayi alanında da yatırım yapan girişimlerde ortaya çıkmaya başladı.

Bu konuda entegre tesisi yatırımı yapan Keneviro, Samsun Havza OSB’de 30 milyon dolar yatırımla ocak ayında faaliyete alacağı kenevir işleme fabrikasıyla, tohumdan nihai ürüne kadar üretim zincirini kuruyor. Üniversitelerle kimya, tekstil ve inşaat alanında Ar-Ge yapan firma, Samsun’daa kurduğu tesisinde ham ve boyalı elyaf, boyalı ve ham iplik, kıtık, kıtıktan yüzde 100 doğal kedi kumu ve hayvan altlığı üretimi yapacak.

Tekstilden kozmetiğe, ilaçtan inşaata, otomotiv sektörüne ve diğer sektörlere 100’ün üzerinde farklı ürün üretmeyi sağlayan endüstriyel kenevir, şu an sadece 20 ilde üretimine izin veriliyor. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve bin 800 kişiye istihdam sağlayan UOB Grup da Keneviro markasıyla kenevir üretimine odaklandı.

"301 çiftçi ile kenevir ektik"

Keneviro, Amasya’nın Suluova ilçesinde bölgedeki kenevir ekimi yapan çiftçilerin katılımıyla kenevir hasadı ve bilgilendirme toplantısı ile yeni dönem hedeflerini açıkladı. Endüstriyel kenevirin ithalattan bağımsız, sıfır ithalatla tamamen yüzde 100 ihracat yapma potansiyeli sunduğunu söyleyen Keneviro Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Balkuv, söz konusu yatırımlarının milli bir proje olduğunu söyledi.

Dünyada 2016 yılında yeniden gündeme gelen endüstriyel keneviri şirketin gündemine oğlu Orhun Balkuv ABD’de okurken taşıdığını aktaran Balkuv, kenevir üretiminin teşvik edileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanınca proje yeniden şirketin gündemine alınmış ve araştırmalar başladıklarını kaydetti.

İlk üretim denemelerini 2020’de Sakarya’da yaptıklarını ileten Balkuv, olumlu bir hasat sonucuna ulaşamadıklarını, başarı için modern tarım ve hasat makinelerinin yanı sıra entegre ve bütünsel olarak gerekli sanayisinin kurulma ihtiyacının olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

Yaptıkları araştırmalar sonucunda kenevir tarımı ve sanayisi için merkez olarak doğru ilin Samsun olduğuna karar verdiklerini anlatan Balkuv, ‘’2022’nin başında Keneviro’yu kurduk ve mart ayında 19 Mayıs Üniversitesi’nde ıslah çalışması tamamlanan yerli sertifikalı tohum Narlı’nın ihalesi ile 10 yıllık üretim ve satış haklarını aldık. İlk yıl verilen Narlı anaç tohumlar ve yerel Narlı Saray tohumu ile sözleşmeli tarım modeli ile 700 dekar ekim yaptık. Ayrıca deneme üretimlerinde de 110 dekar keten ektik.

Bu yıl Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün geliştirmiş olduğu sertifikalı Yılmaz tohumunun ihale ile 10 yıllık üretim ve satış haklarını aldık. 2023’te yine sözleşmeli tarım modeli ile 301 çiftçimizle 5 bin 200 dekar kenevir ektik ve 15 çiftçimizle de bin 500 dekar keten ektik. Kenevirde 3 bin 700 dekar sap hasatları tamamlandı.

Bin 500 dekar tohum hasatlarına da 15 Ekim’den sonra başladık. 2024 yılında 16 bin dekar kenevir ve 4 bin dekar keten ekimi hedefliyoruz. 2025’te hedefimiz ise ekim olarak 28 bin dekar kenevir ve 7 bin dekar keten. 2025 sonu itibariyle toplam 35 bin dekar kenevir ve keten ekmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Ocakta tam kapasite ile üretim başlıyor

Uğur Balkuv, UOB Grup’un kendi imkanları ile tarım makinaları ve ekipmanları, fabrika ve içindeki makina ekipmanlarına 29 milyon dolar yatırım yaptığını, önümüzdeki 3 ayda yapacakları 2 milyon dolar ilave yatırımlarla 31 milyon dolar yatırıma ulaşacağını aktardı. Şu an tesiste elyaf üretimi ve kıtık üretimi yaptıklarını açıklayan Balkuv, “Kendi yaptığımız Ar-Ge’ler sonucu yüzde 100 kenevirden yüksek performansı olan kedi kumu ürettik. Ürünümüze Happy Kitty markasını koyduk ve 2 fuara katıldık.

2024’te ilk yıl 20 milyon dolarlık ciro hedefliyoruz. Bunun en az 5 milyon doları ihracattan bekliyoruz. 2026’da 3’üncü yılımızda ise 20 milyon doları ihracattan olmak üzere 50 milyon dolar ciro hedefimiz var. 2024’te 400 kişi, 2025’te ise 600 kişi istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu rakamlar yapacağımız Ar-Ge’den alacağımız sonuçlara göre daha da büyüyebilir” dedi.