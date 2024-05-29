Kırmızı solucanlar geri dönüşüme katkı sağlıyor

Kenya'nın Kiambu ilçesinin Lari köyünde yaşayan George Muturi (29), aynı yörede yaşayan pek çok çiftçi gibi, naylondan yapılmış basit bir barakada solucan yetiştiriyor. Yetiştirdiği kırmızı solucanlara verdiği organik atıklarla, hem gübre elde ederek mahsullerinin verimini artırıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.