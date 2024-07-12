Kırşehir TMO, arpa ve buğday alımını sürdürüyor

Silo, açık yığın alan ve kiralanan lisanslı depolara çiftçilerin getirdiği hububat, görevlilerce tahlil ve analize tabi tutulup, protein ve hektolitre değerleri başta olmak üzere incelenerek kalite sınıfına göre fiyatlandırılıyor, ekmeklik, makarnalık gibi gruplara da ayrılarak depolanıyor.

Randevular öne çekilebiliyor

Kırşehir TMO Başmüdürlüğü yetkilileri, günlük ortalama 10 bin ton hububat alımı gerçekleştirme kapasiteleri bulunduğunu, çiftçilerin ürününü getirdiği sürece TMO'da alım yapılacağını, ürün teslimi ve randevu konusunda sıkıntı yaşanmadığını, yoğunluk azaldığı için randevuların öne çekildiğini bildirdi.