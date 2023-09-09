Kompost ile antep fıstığı iki buçuk kat daha verimli

Başak Nur GÖKÇAM

Nestle DAMAK ve TEMA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen “Fıstığımız Bol Olsun” projesiyle, antep fıstığı tarımında sürdürülebilir uygulamalarla verimi artırdı. 2011 yılında bu yana devam eden proje kapsamında çalışılan bahçelerde komşu bahçelere kıyasla, proje başlangıcından bu yana verimin 2,5 kat arttığı görüldü. Antep fıstığı üretiminin yüzde 60’ını karşılayan Barak Ovası ile Gaziantep’in antep fıstığı üretimi yapılan ilçelerinde uygulanan projeyle sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

“Onarıcı tarım çalışmalarını destekliyoruz”

Gaziantep’te 200 binden fazla kişinin geçim kaynağı olan antep fıstığı tarımının geliştirilmesine destek olan projede bugüne kadar 2 bin çiftçiye toprak yönetiminden, hasada kadar uzanan tüm üretim süreçlerinin eğitimi verildi. Ayrıca başlatılan çocuk eğitimleriyle yaklaşık 4 bin 500 çocuğa ulaşıldı. Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu, “Bugün iklim değişikliği gıdanın geleceği için ciddi bir risk haline gelirken, biz bu mirasın yarınlara taşınabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Koru-onar-yerine koy' vizyonuyla “Generation Regeneration” yolculuğunda onarıcı tarım çalışmalarını destekliyoruz” dedi. 2030 yılına kadar Nestle’nin tarımsal kaynaklarını yüzde 50’sini onarıcı tarım yoluyla elde etmeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Sungu, “500 binden fazla çiftçi ve 150 bin şirket tedarikçisi de dahil olmak üzere gıda sistemi içerisindeki tüm paydaşlarımızla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Kompost sayesinde bölgedeki ölü toprağın canlandığının altını çizen TEMA Vakfı Proje Direktörü Hüseyin Tekin, “Kompostun içinde yüzde 28 oranında organik madde vardır. Bu organik madde, toprağın yeniden canlanmasını sağladı. Burada ilk yıl 1.5 tonla başlayan rekolte, ertesi yıl 30 tona yükseldi. Fıstığın kabuğunu ne yapacağını bilemeyenler şimdi tonunu 300 liradan satıyor” dedi.

“124 aşıcı ve 158 budamacı yetiştirdik”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile sertifikalı 124 aşıcı ve 158 budamacı yetiştirdik. Bahçelerde yaklaşık 50 bin adet dişi ağacı dölleyecek 3 bin 500 adet aşılı erkek ağaç dikimi yaptık” diye konuştu.

“Yok yılı” artık yok

Bilimsel temelli tarım uygulamalarıyla toprağın ve çevre ekosistemlerinin korunduğu proje verim artışıyla üreticilerin yüzünü güldürdü. 2011 yılından beri projeden yararlanan çiftçilerin yüzde 91’i “yok yılı” olarak tabir edilen senelerde yaşanan verim düşüşlerinin azaldığını ve artık her yıl ürün alabildiğini belirtti. 2014 yılında projeye dahil olan çiftçilerin ise yüzde 61’i her yıl ürün elde ettiğini belirtti.

Kalite %50 arttı

Fıstık yetiştiricisi Ali Yılmaz da ağaç başı 30-40 kilo civarı kompost kullandıklarının bilgisini vererek, “Bu verimi yüzde 40 artırdı. Ayrıca verimin dışında aroma açısından kalitenin de yüzde 50 arttığını söyleyebiliriz. Fıstığımızın kabuğundan gübre yapıyor, güneş enerjimizden aldığımız elektriğimizle damlama sulama sistemi kullanıyoruz. Bu sene için rekolte beklentimiz 100 ton, gelecek yıl ise 400 ton” dedi.