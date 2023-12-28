KOP bölgesi modern tarımla iklim değişikliğine hazırlanıyor

Konya’da düzenlenen İklim Değişikliği ve Şehirlerin Geleceği çalıştayında konuşan Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Bölge Kalkınma İdaresinin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştığı katılımcılara; iklim değişikliği, toprak ve su yönetimi, modern ve alternatif üretim çeşitlerinin geliştirilmesi, yerinde üretim ve yerinde tüketim mekanizmalarının iyileştirilmesi, verimlilik, bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken şehirler ve bağlı taşra alanlarda üretim koşullarının iyileştirilmesi, üreticinin değer zincirindeki payının artırılması, iklim değişikliğine bağlı risklerin asgari seviyeye indirilmesi ile bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi ve şehirlerin yükünün azaltılması konularda görüşlerini paylaştı.

“Su Yönetiminin Olmazsa Olmazı Kapalı Sistemler”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (STB) bağlı bir kuruluşu olarak hizmet veren KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin kalkınma odaklı faaliyetlerine çok sektörlü projelerle destek verdiğini ifade eden KOP Başkanı Dr. Karakoyunlu, Bakan M. Fatih Kacır’ın meclis çalışmaları esnasında vurguladığı şekliyle bölgenin sulama esaslı projeleri ve verimlilik odaklı çalışmalarını öncelediklerini vurguladı.

İklim değişikliğinin bölgenin yapısal sorunları ile birleştiğinde çok daha yıkıcı sonuçlara neden olabileceğini hatırlatan Başkan Dr. Karakoyunlu, “Bu kapsamda devletimizin oluşturmuş olduğu politikalar merkezden belirlendiği şekliyle yerel unsurlarla da desteklenmektedir. Bölgemiz için suyun bir damlası bile önemlidir. Bu sebeple buharlaşmadan arazi kayıplarına kadar her noktaya dikkat ediyor, suyun hem çevresel etkilerden hem de yönetimsel eksikliklerden zarar görmemesi adına küçük ölçekli projelerle kalkınmayı destekliyoruz” dedi.