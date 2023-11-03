Limonda rekolte fazla üreticiler pazar arayışında

Derya ÖZGÜR

Türkiye'nin "limon deposu" Mersin ve Adana'daki narenciye bahçelerinde hasat sürüyor. Üreticiler, rekolte fazlası verecek olan limon için yeni pazarlar ararken, kilogramı 50 kuruştan 1,5 liraya kadar alıcı bulan limonun fiyatından da memnun değil. Limonun dalındaki fiyatını az bulan üreticiler, yıl boyunca yaptıkları masrafları karşılamaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

“Çin, Hindistan ve Malezya’da çalışmaları hızlandırdık”

Türkiye genelinde 554 bin dekar alanda yaklaşık 2 milyon ton limon üretimi beklendiğini söyleyen, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, Mersin’de geçen yıl 235 bin 443 dekar alanda, 615 bin 401 ton limon üretiminin, bu yıl yüzde 74 artışla yaklaşık 1 milyon 69 bin ton limon üretiminin beklendiğini, limondaki rekolte fazlalığı için de pazar arayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere yakın coğrafyadaki ülkelere limon ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaçmaz, bu ülkelerde yaşanan savaş ortamının, diğer taraftan Hatay ve çevre illerde yaşanan deprem felaketinin ihracatçıları maddi ve manevi zarara uğratmasıyla piyasada daralma yaşandığını kaydetti.

Kaçmaz, “Sorunun çözümü için üretici, ziraat odaları, üretici birlikleri ve ihracatçı birlikleri ve diğer paydaşlarımızla toplantılar gerçekleştiriyor çalışmalar yürütüyoruz. Yeni hedef pazarlarımız içerisinde uzun vadede Çin, Hindistan, Malezya gibi ülkelerle bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Umarım yapmış olduğumuz bu çalışmalardan netice alırız. Hem üreticimiz hem de tüketicimiz hak ettiği diğeri kazanır” dedi.

“Limon için DFİF bekliyoruz”

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ise mayer limon da rekoltenin fazla olduğunu aktardı. Geçtiğimiz hafta sektör temsilcileriyle birlikte tarım ve ticaret bakanlıklarına birtakım ziyaretler gerçekleştirerek, Mersinli limon ihracatçılarına Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteklerinin verilmesi istediklerini söyleyen Yılmaz, “Rekabet ettiğimiz ülkelerde ihracat maliyetlerinin düşüklüğünden dolayı bizler rekabet edemez duruma geldik. Bu sebeple ihracatçılarımıza teşvik verilmesini istiyoruz” dedi.

Mayer cinsi limonun kilosunun 1 TL’den Enter cinsi limonun 6 TL’den satıldığını belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de Lamas limonun kesimine ise bu ayın 15’inde başlayacaklarına değindi. Şahin, “Limondaki rekolte iyi fakat ihracat olmadığı için çiftçi zor durumda. Limon ihracatı şu an yapılmıyor ve iç piyasada tüketim az. Bu konuda yetkili bakanlıklardan destek bekliyoruz” diye konuştu.

Çiftçi zor günler geçiriyor

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkan VekiliYusuf Şahin, "Limonda girdi maliyetlerimiz 4-5 lira arasında değişirken, limonu dalında 1 liraya satıyoruz. Bundan dolayı çiftçimiz zor günler geçiriyor” diye konuştu. İhracat yapan fabrikalara kilogramda en az 2 lira olmak şartıyla kayda değer bir destek verilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, diğer beklentilerinin ise özellikle sulama sularındaki güneş enerjisinden faydalanmak veya göletleri çoğaltarak sulama suyuna vereceğimiz enerji bedellerini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Şahin, “Yerli üretime rağbet gösterip, onlar üzerindeki vergileri kaldırıp, devletin sübvanse desteğiyle üreticiye düşük maliyette ilaç ve gübreleri sunmak, girdi maliyetlerimizi düşürecektir” dedi.