Marmarabirlik’ten üreticiye müjde

25 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmarabirlik’ten ortaklarına müjdeli haber geldi. 2018/2019 alım kampanyasında üreticilerden 351 milyon TL karşılığı toplam 51 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Birlik, ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığını 15 günlük periyotlarda ödedi. Ürün alım kampanyasının sona ermesinin ardından Marmarabirlik’in mali imkanları değerlendirilerek, ürün bedeli alacaklarının kalan kısmının yarısının 25 Ocak’ta ödemesi kararı alındı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birliğin satışlarının olumlu yansıması sebebiyle ürün bedellerinin ödenmesine başlandığını söyledi. Asa, ödeme planı kapsamında Mayıs ayında son dilim alacaklarının da erkene alınabileceğini açıkladı.

Hidamet Asa, “2018/2019 iş yılı ürün alım kampanya dönemi ürünün ‘var’ yılıydı. Bu zor yılda 51 bin ton ve 351 milyon bedelle ürün alımı gerçekleştirdik. Ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı olan 211,5 milyon TL’yi üreticilerimize ödemiş, kalan borcumuzun yarısını da 30 Ocak 2019 tarihinde ödeyeceğimizi açıklamıştık. Marmarabirlik’in satışlarından geri dönüşler olumlu yönde gerçekleştiğinden ödeme gününü öne çekme kararı aldık” dedi.

Piyasada özel sektör temsilcilerinden daha yüksek fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar ürün bedellerinin ödenmesinde hiçbir şekilde kredi kullanmadıklarına dikkat çeken Asa, “Yine bu kampanya dönemindeki ürün bedellerinin yüzde 80 karşılığı olan 273,5 milyon TL kredi kullanmadan ödenmiş olacaktır. Böylelikle geçtiğimiz yıl alınan kilogram ve toplam tutar miktarını bu yılda aynı dönemde ödemiş olmaktayız. Geriye kalan yüzde 20 ödeme dilimi için de kesinlikle kredi kullanılmayacaktır” diye konuştu.