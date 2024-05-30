Meslek liseliler akıllı sulama sistemi geliştirdi

Şahinbey ilçesindeki Ayvaz Burçkan Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, ilçedeki çiftçilerin tarım faaliyetleri sürecinde yaşadıkları olumsuzlukları ve kayıpları ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

Sensör nem ölçüyor, yazılım veri topluyor

Öğrenci ve öğretmenler, 2 yıl süren çalışmanın ardından cep telefonuyla uygulama üzerinden kontrol edilebilen otomasyon sulama sistemi geliştirdi. Meslek lisesi öğrencileri daha sonra otomasyon sulama sistemine hava durumunu ve toprağın nemini ölçebilen sensör ile veri depolaması için yazılım entegre etti. Sistem, okulun bahçesinde kurulan özel alanda başarıyla uygulanmaya başlandı. Sahadan edindiği bilgilerle çiftçileri yönlendirerek sulama için uygun şartları belirleyen sistem, su, para ve zamandan tasarruf sağlayacak.

Zaman, para ve sudan tasarruf

Bilişim teknolojileri öğretmeni Taner Şentürk, tarlalarına sulama yapmak için giden çiftçilerin zaman ve para kayıplarının olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bölgemiz çiftçilerden oluşmakta ve tarlalar da çiftçilerden uzakta. Zaman, su ve paradan tasarruf edilebilmesi için uzaktan kontrol edilebilen bir otomasyon geliştirdik. Çiftçilerimiz otomasyonu tarlalarına kurduklarında evlerinden kontrol edebilecek, sulamayı uzaktan başlatıp bitirebilecek. Çiftçiler, tarlalarında yağmur, don riski ve sıcaklıkla ilgili durumları bilecek. Amacımız çiftçilerimize faydalı olmak. Çiftçilerden talep gelirse bütün imkanlarımızı paylaşacağız."

"Amacımız, ailemiz gibi çiftçilere katkıda bulunmak"

Bölümün 11. sınıf öğrencisi Hüseyin Uzsuz da ailesinin çiftçilik yapmasından dolayı proje fikrinin kendisinden çıktığını belirtti. Söz konusu sorunları ailesinin de yaşadığını bildiren Uzsuz, "Arkadaşlarla amacımız ülkemize ve ailemiz gibi çiftçilere katkıda bulunmak. Sistemi okulumuzda uyguluyoruz ve ileride büyük bahçelere yaymayı hedefliyoruz."