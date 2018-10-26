Narda fiyat da verim de arttı

26 Ekim 2018

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Antalya'da hasadı süren nar, hem elde edilen verim hem de fiyatıyla yüz güldürüyor.

Nar üretiminin yoğun olarak yapıldığı Serik, Aksu, Döşemealtı ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere Antalya genelinde nar hasadı devam ediyor.

Kent genelinde 42 bin 708 dekar alanda dikili 2 milyon 135 bin 400 ağaçtan bu sezon yaklaşık 120 bin ton civarında rekolte bekleniyor.

Ağırlıklı olarak Hicaz narı yetiştiren üreticiler, koyu kırmızı kabuğu, bordo meyvesi, mayhoş ve sert çekirdekli taneleriyle, bölgenin önemli ticari değerlerinin başında gelen narı dalında kilogramı 0,75-1,5 liradan satıyor.

Bölgede üretilen narın büyük bölümü Rusya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

"Nar ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor"

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmin başkenti Antalya'nın aynı zamanda önemli bir tarımsal potansiyele sahip olduğunu hatırlattı.

Başta tarla ve süs bitkileri, açık sebze ve örtü altı tarımı ile meyvecilik alanında önemli potansiyele sahip kentte üretilen Hicaz narının, kendine has tadı, depolamaya uygunluğu ve dayanıklılığıyla dikkat çektiğini dile getiren Çömezoğlu, "Narlarımız hem iç hem de dış pazarda satılıyor. Rusya başta olmak üzere Almanya, Hollanda gibi AB ülkeleri yanında Ortadoğu ülkelerine gönderiliyor. Nar ihracatıyla bölge olarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlanıyor." dedi.

Nar üretimindeki artışın ve fiyatların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Çömezoğlu, narın kilogram fiyatının kalitesine göre bahçede 1,5 liraya kadar çıktığını söyledi.

Ziraat mühendisi Mustafa Nacak da son yıllarda narın ekonomik getirisinin arttığını ifade ederek, "Toplanan narlar soğuk hava depolarına alınıyor ve yılın ilk aylarında da depolardan çıkarılarak iç ve dış piyasaya satılıyor. Nar rekolte ve fiyat olarak çiftçiyi tatmin ediyor. Rekolte ve fiyat arttığı için çiftçimiz bahçelerini, fazla ve kaliteli ürün alabilmek için daha bakımlı hale getiriyor. Kısacası üreticimiz nardan memnun." dedi.

Çiftçi Yusuf Ayazyurt da bu sezon hem üretimde hem de fiyatta artış yaşandığını dile getirdi. Ayazyurt, "Bahçemden geçen sene dönümde 1,1 ton civarında nar alırken, bu yıl 2 tona kadar hasat bekliyoruz. Narın satış fiyatı da geçen yıla nazaran bu yıl daha iyi." diye konuştu.

9 ayda 48,8 milyon dolarlık nar ihracatı

Türkiye'nin yaş meyve ihracatının önemli kalemlerinden olan narda dış satım da artıyor. 2017 yılının ocak-eylül döneminde 36 milyon 33 bin 731 dolar düzeyinde olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,5 artarak 48 milyon 821 bin 355 dolara çıktı. Bu dönemdeki dış satımın yaklaşık 18,8 milyon dolarlık kısmı Antalya'dan yapıldı.

Kaynak: AA