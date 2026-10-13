Narenciyede fiyat alarmı: Limon 5 liraya, mandalina 5-7 liraya düştü

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Adana’da limon ve mandalina hasadı sürerken üretici, sezon başında beklediği fiyat seviyelerine ulaşamadı. İlk hasatta kilogramı 8-12 liradan alıcı bulan limonun bahçe fiyatı 5 liraya kadar geriledi.

Depolarda önceki dönemden kalan ürünlerin bulunması ve Arjantin ile Güney Afrika’dan gelen limonların piyasada yer alması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, limonun iç piyasada kilogram başına 4-6 lira bandında işlem gördüğünü, 55 milimetrenin altındaki küçük boy limonların ise alıcı bulamadığı için ağaçta kaldığını söyledi.

3 bin dolarlık taşıma maliyeti 9-10 bin dolara çıktı

İhracatta talep bulunmasına karşın yüksek nakliye maliyetlerinin sevkiyatı sınırladığını belirten Doğan, Karadeniz’de gemi trafiğinin kapalı olması nedeniyle ürünlerin istenilen miktarda yurt dışına gönderilemediğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna’ya kara yoluyla yapılan sevkiyatın maliyetinin 9-10 bin doları bulduğunu kaydeden Doğan, gemiyle taşıma maliyetinin ise yaklaşık 3 bin dolar olduğunu belirtti.

Doğan, “Arada ciddi bir fark var. Bu fark üreticinin ve tüccarın cebinde kalsaydı ürünlerimizde ciddi bir hareketlilik yaşanırdı” dedi.

Alternatif ihracat güzergahı gündemde

Sorunun çözümü için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüklerini aktaran Doğan, Karadeniz’deki gemi trafiğine alternatif olabilecek güzergahların değerlendirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Hatay’ın Erzin ve Dörtyol ilçelerinden demir yolu bağlantısıyla Gürcistan güzergahının kullanılmasının da gündeme geldiğini belirten Doğan, konuyla ilgili çalışma yapılması talebini ilettiklerini ve gelecek yanıtı beklediklerini ifade etti.

Mandalinada fiyat 5-7 liraya geriledi

Adana’da erkenci mandalina hasadında da benzer bir tablo yaşanıyor. İlk hasatta kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalinanın bahçe fiyatı, ihracat ve nakliye sorunlarının etkisiyle 5-7 liraya kadar düştü.

Yüksek nakliye maliyetlerinin ürünlerin dış pazarlarda satışını da zorlaştırdığını söyleyen Doğan, gemiyle sevkiyat yapılabilmesi halinde hasadın önemli bölümünün tamamlanmış olacağını ifade etti.

Ürünler bahçede bekliyor

Geçmiş yıllarda bu dönemde limon ve erkenci mandalinanın önemli bölümünün tüccara satılarak ihraç edildiğini belirten Doğan, bu yıl ise çok sayıda ürünün halen bahçelerde beklediğini söyledi.

İhracat talebine rağmen taşıma maliyetlerinin ticareti ekonomik olmaktan çıkardığını savunan Doğan, durumun hem çiftçiyi hem de tarım işçilerini etkilediğini belirterek alternatif ihracat yollarının bir an önce devreye alınması çağrısında bulundu.