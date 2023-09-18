Oğuzlar cevizini zirai don vurdu

Geçen yıl ilçede 27 bin ton ceviz hasadı yaptıklarını, bu yıl mart ayında yaşanan zirai donun ceviz verimini düşürdüğünü belirten Hantal, "Cevizimiz bu yıl 30 Mart'ta ülkemiz genelinde yaşanan soğuk hava dalgasından etkilendi. Verimde yüzde 99'a varan kayıp var. Bu yıl ceviz hasadına buruk başladık." dedi.

Ceviz üreticilerinden Ahmet Gümüş de kolay kırılan ince kabuğu ve aromasıyla ün yapan Oğuzlar cevizinin henüz dalındayken alıcı bulduğunu anlattı.

Gümüş, "Geçen seneki verim bu sene yok. Soğuktan etkilenmeyen ceviz ağaçlarımızın hasadına başladık. İstediğimiz gibi olmasa da buna şükrediyoruz." diye konuştu.

Uzun bir sopa yardımı veya traktörün arkasına yerleştirilen ceviz silkme makinesiyle dalından indirilen ceviz, elle yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya bırakılıyor. Cevizler iyice kurutulduktan tüketiciye sunuluyor.