Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu oluşturuldu

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, bazı kurulların isim ve görevleri yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, yeni oluşturulan Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'nun görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

1- Gıda sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika önerileri geliştirmek,

2- Bitkisel ve hayvansal ürün arzının, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

3- Su kaynaklarının etkin kullanılması, su israfının önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak politika önerilerinde bulunmak,

4- Gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar yapmak,

5- Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklarımızın korunması, ıslahı ve çeşitlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikaları geliştirmek,

6- Biyogüvenlik alanında politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamanın izlenmesini sağlamak.