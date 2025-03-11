Rusya ihracatında dikkat çeken artış! 2025 Ocak tarım ürünü ihracat geliri: 3,3 milyar dolar

Rusya Federal Gümrük Servisi, ülkenin 2025 Ocak ayı tarım ürünleri ihracat verilerini açıkladı.

Paylaşılan verilerde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 3,3 milyar dolara yükselen ihracat hacminde yaşanan artış dikkat çekti. Söz konusu dönemde, ülkenin tarım ihracatı da yüzde 7,4 artışla 3,3 milyar dolara çıkarken, tahıl ve baklagiller, kırmızı et, balık ve deniz ürünleri en çok ihraç edilen ürünler arasında yer aldı.

Küresel tahıl üretiminde yüzde 25'lik pay

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı geçen yıl 2023’e kıyasla yüzde 1,1 azalarak 42,6 milyar dolara gerilemişti. Rusya yılda yaklaşık 50 milyon tonluk üretimiyle küresel tahıl üretiminde yaklaşık yüzde 25 paya sahip.

Ülkenin tarım ürünleri ithalatı ocak ayında 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 2,9 milyar dolara çıktı.