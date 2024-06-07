Şanlıurfa'da buğday hasadı başladı

Şıldak, üreticilere hayırlı bir sezon dileyerek üretimin kente çok yakıştığını ifade etti. Şıldak, şunları kaydetti:

"Mevcut tarım arazimizin yaklaşık yüzde 30'unda buğday, yüzde 25'inde mercimek ve arpa, yüzde 20'sinde pamuk, yüzde 13'ünde ise mısır üretimi yapılıyor. Buğday üretimi bakımından toplam üretimin yüzde 8'inin gerçekleştiği ilimiz bu bakımdan ülkemizde 2'nci sıradadır. Geçen yıl 1,7 milyon ton olan buğday rekoltesini bu yıl 2,2 milyon ton rekolteye ulaştırmayı hedefliyoruz."

Şıldak, topraktaki verimin düşmemesi, canlıların zarar görmemesi, erozyon ve hava kirliliği gibi olumsuzluklara mahal vermemek için hasat sonrası anız yakılmaması uyarısında bulundu.