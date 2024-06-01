Sarıkaya'nın günlük süt üretimi 80 ton

Sarıkaya'nın köylerine yerleştirdiği süt soğutma tanklarıyla günlük 20 ton süt toplayan birlik, 60 ton da çiftliklerden süt temin edip pazarlıyor. Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı veteriner hekim Altan Gültekin, üreticilerin sütünü en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Havyancılık göçü engelliyor

Üreticinin sütünü en iyi şekilde değerlendirilmesi için Hisarbey Yaylası'na 6 tank yerleştirdiklerini ifade eden Gültekin, "Yaylada 600 büyükbaş, 600 küçükbaş hayvan bulunuyor ve günlük 2 ton süt alıyoruz" dedi. Hayvancılıktan dolayı Hisarbey'in en az göç veren köylerden olduğunu vurgulayan Gültekin, buradan aldıkları sütü Yozgat Et ve Süt Kurumuna verdiklerini aktardı.

Süt tankının gelişi satış sıkıntısını çözdü

Hayvanlardan elde edilen sütle geçimlerini sağladıklarını anlatan Fatma Güverçin, "Bu sene yağmurumuz çok, otumuz bol, sütümüz de bol. Önceden süt satışında sıkıntı oluyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği sayesinde tankımız var. Sağdığımız sütü tankta topluyoruz, birlik de gelip satın alıyor" dedi.