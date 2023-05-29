Gaziantep’in Araban ilçesinde, 20 bin dönüm alanda ekimi yapılan sarımsak hasadı başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, tarlada fiyatı 8-9 lira olan sarımsağın markette 30 liraya satıldığını açıkladı.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden gün yüzüne çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 30 liraya ulaşan soğan slogan haline gelirken, şimdi de sarımsağın fiyatı 30 liraya ulaştı.

"Vatandaş pahalıya yiyor"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun sarımsağın fiyatına ilişkin “Şu anda tarlada sarımsak 8-9 liradan alıcı buluyor. Aynı sarımsağı vatandaş marketten 30 liraya alıyor. Bu durum çiftçimizi hem üzüyor, hem de mağdur ediyor. Üretici ucuza satıyor, vatandaş pahalıya yiyor" dedi.