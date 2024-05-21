Şehirdeki işini bıraktı küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu

İşletmesinde büyükbaş hayvan sayısını 30'a çıkaran Kurnaz, bunları satarak 40 koyunla küçükbaş hayvancılığa başladı. Sürüsünde 120 küçükbaş bulunan Kurnaz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle hayvanları için ahşaptan kameriyeler inşa etti.

"Damızlık yetiştiriyorum"

Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurucu üyelerinden, bir çocuk babası Fatih Kurnaz, 2015'te evlendiğini ve babasının yerleştiği ata topraklarına arada sırada gittiğini söyledi. Babasının vefatından sonra köye yerleşmek istediğini belirten Kurnaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimle köye dönme düşüncemi paylaştım. Böylece Eskişehir'deki işimi bırakıp, baba ocağına döndüm. Tek büyükbaşla başladığım hayvancılıkta 30 ineğe kadar çıktım. 2020'ye kadar büyükbaş hayvancılık yaptım. Mera sıkıntısı yaşadığımız için büyükbaştan vazgeçtim, küçükbaş hayvancılığa başladım. Şu anda damızlık yetiştiriyorum. Küçükbaş hayvancılıkta damızlığını kendiniz yetiştirdiğinizde verimli oluyor."

"Hedefim ziraat fakültesinde okumak"

Kurnaz, kooperatif sayesinde hazırladığı projeyle BEBKA'dan aldığı destekle inşa ettiği modern, şık kameriyelerin, çocukların ilgisini çekeceğine inandığını dile getirdi ve "Çocuklar çiftliğime gelip, koyun ve kuzuları sevip, eşekle tanışacak. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum." dedi.

Hayvancılığın yanı sıra tarımla ilgilendiğini dile getiren Kurnaz, ziraat fakültesinde okumayı, keçecilik yapmayı hedeflediğini belirtti. Şehirde yaşamanın sadece konforlu olduğunu kaydeden Kurnaz, şöyle konuştu: "Köyde iki kat daha fazla çalışıyorum ama mutluyum. Ailem için çalışıyorum. Dedemden kalma araziyi yeniden yapılandırdım. 1 yaşındaki kızımın de tarımla uğraşmasını istiyorum."