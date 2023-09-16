Sera OTB'lerin sayısı 5 yılda 100'e yükselecek

Kesintisiz üretim ve yüksek verimin hedeflendiği Sera Organize Tarım Bölgelerinin (Sera OTB) sayısı artırılacak. Altyapı inşaatları tamamlanan 10 OTB, yatırımcıların hizmetine sunuldu. Bu OTB'ler Amasya-Suluova (besi), Ankara-Çubuk (besi), Diyarbakır (besi), Eskişehir-Beylikova (besi), Kars (besi), Şanlıurfa (besi), Gaziantep-Oğuzeli (karma), Elazığ hayvan ürünleri, Denizli-Sarayköy ( jeotermal ısıtmalı sera), Zonguldak-Çaycuma'da (sera) bulunuyor. Söz konusu Sera OTB'lerin 8'inde üretime geçildi, 2'sinde ise parsel tahsisleri ve yatırımcıların üstyapı inşaatları devam ediyor. Balıkesir-Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'ye tüzel kişilik kazandırıldı. Bu projede jeotermal, rüzgar, güneş ve biokütle enerjisi kullanılacak. Söz konusu OTB İstanbul'da yaşayan vatandaşlara da hitap edecek. Projeye yatırımcı talebi rekor düzeyde oldu. Bugüne kadar 635 yatırımcı toplam 42 bin 390 dekar için yatırım taahhüdünde ve parsel talebinde bulundu. Proje aynı zamanda yeşil kalkınmayı benimseyen bir proje olacak.

“Jeotermal sera varlığında dünyada lideriz”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin kalkınmasına, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine katkı sağlayacak Sera OTB'leri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Jeotermal enerji kaynaklarının tarım sektörü için ne kadar önemli bir doğal avantaj olduğunun bu yatırımlarla daha da iyi anlaşılacağını vurgulayan Yumaklı, jeotermal kaynakların çevre dostu olmaları dolayısıyla da tarımda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Yumaklı, Türkiye'nin, jeotermal sera varlığı alanında dünyada lider konumda bulunduğuna işaret ederek, "Altyapı inşaatları tamamlanan 10 OTB'yi yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Sera OTB'lerin sayısını artırmak için çalışıyoruz. 2028 yılında Sera OTB sayısını 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.