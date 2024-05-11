Son dakika... 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu: Üreticilere kilogram başına 19 lira
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılının yaş çay alım fiyatını açıkladı. Kilogram başına 17 lira ödeyecek bakanlık, üreticilere 2 lira da destekleme bedeli verecek.
Haber Merkezi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaş çay alım fiyatlarına dair açıklama yayınladı.
Açıklamada, yaş çay alımında kilogram başına 17 lira belirlenirken üreticilere verilen destekleme bedelinin ise 2 lira olduğu ifade edildi.
Bakanlık, "Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir" bilgisini verdi.