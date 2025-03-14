Sulama birliğinin fiyat artışına çiftçilerden tepki!

Sulama birliğinin son yıllarda dekar başına aldığı sulama ücretlerine yaptığı zamlar, üreticinin tepkisine neden oldu. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde toplanan bir grup çiftçi, sulama ücret zamları konusunda deüerlendirmede bulundu.

Sulama birliğinin bu yıl çiftçilerden dönüm başına sulamada pamukta 2 bin 900 lira, mısırda 2 bin 175 lira, arpa ile buğdayda ise bin 160 lira ücret aldığı belirlendi.

200 TL olan ücret 4 yılda 2 bin 900 TL oldu

Geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla ücret ödediğini söyleyen çiftçi Sabri Karaca, "Kazandığımızı suya veriyoruz. Suyun maliyeti çok pahalıdır. 50 dönüm yerin sulaması için geçen sene 100 bin lira veriyordum, bu yıl 150 bin lira veriyorum" dedi.

"Devlet desteğinin yüzde 250'si sulamaya gidiyor"

İHA'da yer alan habere göre, 2021 yılında dönüm başına devletin verdiği desteğin yüzde 37’sini sulama birliğine verdiklerini ama bu yıl yüzde aldıkları desteklemenin yüzde 250’sini ödediklerini söyleyen üretici Bilal Zeren, "Şimdi sıkıntı şu, bize su veren Suruç Topçu Gündaş Sulama Birliği maliyetlerin yüksekliğinden şikayet etmektedir ancak şöyle bir durum var, sulama suyunu elektrikle taşıdıklarını söylemektedirler. Bu elektriğin maliyetli olduğunu söylemektedirler ancak biz o sayaçları çiftçi olarak denetleyemiyoruz. Onların inisiyatifine kalmış bir şey. Biz bunlara inanmıyorum çünkü her yıl Türkiye’de gerçekleşen enflasyonu üstünde bir sulama artışı gerçekleşiyor, bu bize yansıtılıyor. 2021 yılında Topçu Gündaş Sulama Birliğinin pamukta çiftçilere çıkarttığı tahakkuk dönüm başına çıkarttığı 250 TL’ydi. Hatta peşinde ve damlamada indirim yaptılar ve biz 200 TL ödedik. Bizim 2021 yılında pamukta dönüm başına aldığımız destekleme 550 TL’ydi. Yani aldığımız pamuk desteklemesinin yüzde 37’sini su ücreti olarak ödedik. 2024’te ise 2 bin lira su ücreti ödedik, aldığımız dönüm başı destekleme ise 800 Lira. Yani yüzde 250’sini ödedik" ifadelerini kullandı.