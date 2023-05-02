Tahıl koridoru ile ilgili kritik toplantı yarın gerçekleşecek

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzeydeki Ukraynalı bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yarın yapılması planlandı. Tüm taraflarla beraber ... Umarım sonuç alınabilecek" dedi.

Geçen yıl Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya, kendi tahıl ve gübre ihracatına yönelik talepleri kabul edilmediği sürece geçen yıl Temmuz ayında imzalanan ve 18 Mayıs'ta süresi dolacak olan Birleşmiş Milletler'in (BM) ara buluculuğundaki tahıl anlaşmasını uzatmayacağını belirtmişti.